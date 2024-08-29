南宮珉&朴恩斌主演棒球韓劇《Stove League》確定翻拍日版！「投捕」河道權&車燁出席簽約儀式

2019年底至2020年初播出的棒球主題熱門韓劇《Stove League》（台譯「金牌救援：Stove League」，港譯「奇蹟拍檔」），近日確定翻拍日版。

昨（28）日，SBS Media Group旗下負責電視劇製作與流通的子公司Studio S，和日本NTT Docomo、吉本興業的JV（合作法人）NTT Docomo Studio&Live，於首爾COEX舉行的「BCWW 2024」（2024國際廣播電視市場）舉行《Stove League》日本翻拍及共同製作之簽約儀式。



《Stove League》直譯是「火爐聯盟」，「火爐聯盟」指職業球團在結束聯盟賽季後開始戰力調整，包括交易球員與薪資談判，由於時節通常是冬天，是球迷圍著火爐談論棒球的時節，所以叫「火爐聯盟」。《Stove League》故事即講述墊底的職業棒球隊「Dreams」迎接新任棒球團長（南宮珉飾演），新團長在休季時與營運組組長（朴恩斌）等下屬合作重振球團。



如同劇中的「Dreams」重振雄風，《Stove League》實際播出時收視「開低走高」翻倍漲，最後一集達到全國收視率20.8%佳績，貼近真實職棒且熱血的情節，連不看劇的棒球迷都身受動容且喜愛，整部作品還拿下「2020百想藝術大賞電視劇部門作品賞」，主演南宮珉奪得「2020 SBS演技大賞」。劇終逾4年，《Stove League》不只是劇迷心中的最佳棒球題材電視劇，也是值得再三回味的職場劇。



翻拍簽約儀式上，Studio S代表洪成昌表示希望藉由此次合作，提高今後在日本市場的競爭力。儀式上更特別邀請到了劇中飾演王牌投手「姜斗基」的演員河道權，還有飾演捕手「徐英柱」的車燁，「投捕組合」令人瞬間懷念起劇中情節。兩位也在IG限時動態分享相關照片，文字傳達對日版的期待。



《Stove League》編劇李信和（又譯李信華）發文表示很期待翻拍作品，同時感謝演出他寫下的20勝投捕搭檔姜斗基（河道權）和徐英柱（車燁）的出席，文末寫下：「《Stove League》飽含著我的真心，哪怕是一瞬間也能感受到，對所有人都是，從首播到現在依然莫忘感恩。」



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