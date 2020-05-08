BLACKPINK 〈Playing with Fire〉MV 今破五億 依舊維持女團最高紀錄！
KPOP 2020年5月8日 星期五10:56 施乃琪
在 BLACKPINK 終於將要回歸的前夕，她們又有一支舊歌的 MV 觀看次數突破了新門檻！
今天（8 日）上午九點半左右時，BLACKPINK 的 “Playing with Fire” 官方 MV 觀看次數越過突破了五億人次，成為繼 “DDU-DU DDU-DU”、”BOOMBAYAH”、”As If It’s Your Last”、”Kill This Love” 後第五支破五億的 MV，而她們也是目前擁有最多破五億 MV 的韓國女團。
“Playing with Fire” 收錄在 BLACKPINK 的第二張單曲〈Square Two〉中，於她們出道當年首度回歸時發行。有別於出道曲強烈的舞曲風格，“Playing with Fire” 感性中不失記憶點的旋律，在當時讓大眾迅速認識了 BLACKPINK 的嶄新面貌。
另一方面，BLACKPINK 與 Lady Gaga 合作的新歌 “Sour Candy” 將於本月 29 日發行，而她們也預定於 6 月回歸。
（照片或影片來源：YG Entertainment）
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