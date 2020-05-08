「女神」崔智友曬出自己懷孕9個月的照片和親筆信！手裡拿著的氣球，透露了寶寶的性別！
明星 2020年5月8日 星期五09:45 Yuan
近日，崔智友通過官方網站上傳了自己的照片和手寫信。
信中她寫道：「大家好，很久沒有和大家問好了。首先，受到疫情影響困難的時期，希望大家家庭平安。我的預產期只剩下半個月了，所以簡單的在家門口拍攝了照片。」手裡拿著有「BABY」和「GIRL」字樣的氣球。
「在不算小的年紀懷孕，並在疫情期間焦急地做準備，讓我感受到媽媽們真的很令人尊敬！希望正在準備生育的準媽媽們，看到『高齡產婦』的我？之後可以獲得了力量。這一切的幸福多虧了粉絲們，我也會懷著感恩的心努力打造幸福的家庭，希望順產之後再次問候大家，那時能夠聽到更多明朗開心的消息。」
不少網友看到也表示：「44歲了還是依舊美麗」、「好期待女神的寶寶」、「要幸福呀」、「真的不容易，恭喜恭喜」等等。
而崔智友在2018年3月底與圈外男友結婚，去年12月公開懷孕的好消息。今年2月，有著6個月身孕的她，更特別客串《愛的迫降》，雖然當時她已有段時間沒有出現在公開場合的她，依然氣質出眾、美麗動人，這段真的...很經典啊！
（圖：崔智友官方網站、tvN）
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