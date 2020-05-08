《金牌救援》姜斗基再现投手丘！演员河道权今晚为KBO开球
明星 2020年5月8日 星期五10:00 草莓
河道权受邀为KBO联赛（韩国职业棒球赛事）培证英雄队（Kiwoom英雄队）开球，期待再现Dreams王牌投手姜斗基英姿！
KBO 5月5日本周二已正式开打，今日「培证英雄」首战将对上「韩华鹰」，於韩国晚间6点30分首尔高尺巨蛋开打，邀请演员河道权开球。
河道权今年在棒球题材电视剧《Stove League：金牌救援》中饰演棒球选手「姜斗基」，不仅是国家队一号先发投手，也是国内联赛「Dreams」阵中王牌投手，对於Dreams从垫底翻身有相当大的助力。因为电视剧热播，河道权人气也随之高涨。
河道权在演出《金牌救援》前对棒球兴趣并不高，只知道儿子是培证英雄死忠球迷，在为了演棒球选手而接受训练、融入姜斗基一角的期间，才渐渐爱上了棒球，甚至加入了艺人组成的明星棒球队。综艺节目《全知干预视角》最新一集，还能看见他与同剧演员们赵汉善、车烨还有李龙宇一同打棒球。
KBO目前尚未开放球迷进场，河道权表示虽然无法听见观众席上球迷的呐喊，但能够担任开球嘉宾站上高尺巨蛋球场，已感到非常荣幸，并且希望新冠肺炎疫情能尽早结束，期望再次听见球迷呐喊声充满球场。
KBO除了在韩国国内各家电视台以及KBO TV网路直播，海外观众可由NAVER SPORTS免费收看网路直播。
（图：SBS）
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