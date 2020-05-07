《Video Star》金康勳現場表演哭泣演技 嘉賓全都跟著哭了！
綜藝 2020年5月7日 星期四16:00 Sani
金康勳完全是演戲天才啊！瞬間哭出來而且打動了在場所有人，感染力真的超強！
本月5日播出的MBC every1節目《Video Star》是兒童節特輯，請來的嘉賓是在各個領域有出眾表現的小朋友，其中一個就是有演技神童之稱的小演員金康勳。
金康勳5歲就出道拍戲，第一部作品是和崔振赫、白珍熙合作的《傲慢與偏見》，之後在《德魯納酒店》、《陽光先生》等劇中飾演男主角童年時期，去年在姜河那、孔曉振主演的《山茶花開時》中演了孔曉振的兒子。
節目中，金淑提到金康勳去年試鏡《山茶花開時》把製作組都弄哭了，金康勳說：「試鏡時編劇哭了，當時我把前兩集里必九的台詞全都背下來了。 」
有人問可不可以現場看一下哭戲，金康勳毫不猶豫地說：「現在哭嗎? 」然後低下頭稍微調整了一下情緒，再抬起頭時已經淚水充滿眼眶：「我為什麼要保護媽媽！不是應該媽媽保護我嗎? 」
看到金康勳的眼淚和台詞一起爆發，朴素賢和Sandara的眼淚也跟著飈出來，連節目導演都哭了~
不過演戲結束之後金康勛很快就恢復了開朗的笑容，這瞬間投入情感的能力真的讓人佩服啊：
（圖源：《Video Star》）
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