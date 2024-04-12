《末日愚者》預告片看不到劉亞仁！首波預告片公開：安恩真、金康勳、金允慧表現搶眼

N台最新作品《末日愚者》公開首波預告，以安恩真為主所展開的劇情，而之前大家所關心的男主角劉亞仁，看來因為備受爭議而完全沒有出現在本次的預告中。

《末日愚者》描述地球與小行星即將相撞的倒數200天，眼前混亂成一團的末日世界，即使如此也想共度到最後一刻，只為今日而活的人們的故事。今日公開的首篇預告中，正在與朋友們踢足球，度過平凡日常的熊川市市民，突然聽見災難警報大作，開始四處竄逃。隨著即將向地球撞上來的小行星，未能撤離到安全地帶的人們，生活一夜之間變調。



每日走上街頭的示威團體，以及逃獄的犯罪者們，甚至還有冒充軍人威脅善良市民的組織，韓國社會一下子陷入混亂的樣子，令人好奇。可能沒有機會長大成人的孩子們，也成了犯罪者的目標，在末日之前停止上課的中學老師世景（安恩真飾）以及熊川市的大人們，將如何守護下一代？



其中還有一位短髮女軍官，也是近來在電影《屍咒》中有著精湛演出的金允慧，她飾演面對亂象仍努力維持社會秩序與安全的戰鬥勤務支援大隊中隊長「仁雅」一角。「今天也好，明天也好，一起走向盡頭」人們依照這樣的理念度過倒數計時200日，面臨即將毀滅的世界，人們又該過著什麼樣的生活？



《末日愚者》製作團隊也表示，因劉亞仁捲入社會爭議事件的時機點，並非拍攝中途，而是拍攝已完成後才爆發，作為劇中主要角色，劉亞仁的登場是無可避免的。在盡可能不損害作品走向，導演、作家與製作團隊都花費相當多時間討論，重新進行編輯與後製作業。不過雖是主要角色，但似乎也可說是特別演出，劇情發展仍以安恩真引領，因此預告片的剪輯也以安恩真為主。



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