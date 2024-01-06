【有雷】《死期將至》大結局心得：優秀的防自殺教育宣傳片

《死期將至》昨日公開第二部包括大結局，小編立即一口氣看完！劇情層層堆疊、越到後邊越精彩，已提前決定排進年度十佳~
換位
怡在一直不懂死亡為何說他有罪，直到附到更多人身上以不同視角觀察和思考整件事，才意識到一直只顧自己沒有考量別人，只盯著未能得到的東西，而忽略早已擁有一些人求之不得的東西。 包括一開始那位他認為帶來霉運的大叔，在怡在有機會改變命運時仍然因為只顧自己而做出同樣選擇，可以說親手斷送了從頭改變命運的機會。
母親的心願
最令人淚目的當數附身到母親，怡在第一次了解到母親的記憶和感受，在死了12次之後痛徹心扉地體會到給至親之人造成的巨大傷痛，自認確實是應當受罰之人。 這是他第一次不再求死，而是抱著贖罪的心照顧母親身體直到壽終;也是他第一次對死亡認輸，反而在死亡設下的遊戲中戰勝死亡。
機會
怡在以母親的身份活過更長時光，臨終前的感悟令人感觸極深：生活有時好有時壞，但活著本身即代表還有機會，只有活下去，才能將眼前的巨大痛苦變成人生的一小部份。
用完最後一次重生後，怡在終於醒悟「作為自己而活」是多麼難能可貴，可惜他早已在32年前親手結束一切可能。 劇中的怡在如此幸運，神最終將他送回那個決定性的時間點，但現實中的結束卻沒有反悔機會。 如果某天某個心灰意冷的人通過《死期將至》體會到身邊人的感受、從而做出不同選擇，那麼這部劇真的稱得上功德無量啊~
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