《Good Casting》取景台灣？與《愛的迫降》同場景！

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《Good Casting》第2集劇情，犯罪集團竟然鎖定台灣台北做交易！？ 結果場景一看超眼熟！

《Good Casting》上週播出的劇情中，由童冠秀（李鍾赫飾）帶領的國情局產業安保三組為了捕獲國際產業間諜Michael Lee，派了「大媽特務」白燦美（崔江熙 飾）、林藝恩（柳仁英 飾）與黃美順（金志映 飾）潛入日光科技公司，鎖定了三位頭號嫌疑犯，代表董事尹錫鎬（李相燁 飾）、專務明桂鐵（禹賢 飾）與代言人姜宇元（李濬榮 飾）。



特務們得到的情報顯示，Michael Lee第二次交易重地將會是台灣，而劇情雖然提及台灣、也出現短暫台北夜景，但真正拍攝地點卻不在台北？



明桂鐵旗下的卓庠基本部長（李尚勳 飾）前往交易的地點充滿濃濃中式氣息，貼了不少春聯還高掛幾盞紅色燈籠。這場景一看相當眼熟，正是《愛的迫降》裡討論度非常高的「貼有台灣春聯的中華料理餐廳」。

▼《Good Casting》第2集畫面



▼《愛的迫降》第11集畫面



▼《愛的迫降》第12集爆紅的兩張春聯，一張贈予人寫台北松山慈祐宮，一張寫台北新莊立基里民意代表



這間中華料理餐廳事實上並不在台灣，而是位於韓國全羅北道群山市，名「濱海園」。濱海園於1950年開業，1965年才搬進現在的建築物，1970年代曾經擴建，整座建築物在2018年被註冊為第723號國家文化遺產。因為保留了中式建築特色，讓濱海園經常被借調作為電影及電視劇拍攝場景，例如電影《老千》與《不標準情人》，當然還有上述兩齣電視劇。

▼《不標準情人》劇照



由於濱海園的異國氛圍，所以經常被用來敘述跨國犯罪，包括作為賭場、犯罪交易場所。在這樣兩層樓的開闊空間中，動作戲更能做出許多華麗設計，例如從上層欄杆一躍而下、在桌上與地面你來我往打鬥。

▼《Good Casting》



▼《愛的迫降》



《Good Casting》目前於SBS月火劇時段熱播中，上週首播便拿下同時段冠軍寶座，大媽特務們帥氣又爆笑的演出也引發熱議。

（圖：《Good Casting》源於愛奇藝台灣站、《愛的迫降》源於Netflix、《不標準情人》源於NEW）

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