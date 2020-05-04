《Good Casting》取景台湾？与《爱的迫降》同场景！

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《Good Casting》第2集剧情，犯罪集团竟然锁定台湾台北做交易！？ 结果场景一看超眼熟！

《Good Casting》上周播出的剧情中，由童冠秀（李钟赫饰）带领的国情局产业安保三组为了捕获国际产业间谍Michael Lee，派了「大妈特务」白灿美（崔江熙 饰）、林艺恩（柳仁英 饰）与黄美顺（金志映 饰）潜入日光科技公司，锁定了三位头号嫌疑犯，代表董事尹锡镐（李相烨 饰）、专务明桂铁（禹贤 饰）与代言人姜宇元（李浚荣 饰）。



特务们得到的情报显示，Michael Lee第二次交易重地将会是台湾，而剧情虽然提及台湾、也出现短暂台北夜景，但真正拍摄地点却不在台北？



明桂铁旗下的卓庠基本部长（李尚勋 饰）前往交易的地点充满浓浓中式气息，贴了不少春联还高挂几盏红色灯笼。这场景一看相当眼熟，正是《爱的迫降》里讨论度非常高的「贴有台湾春联的中华料理餐厅」。

▼《Good Casting》第2集画面



▼《爱的迫降》第11集画面



▼《爱的迫降》第12集爆红的两张春联，一张赠予人写台北松山慈佑宫，一张写台北新庄立基里民意代表



这间中华料理餐厅事实上并不在台湾，而是位於韩国全罗北道群山市，名「滨海园」。滨海园於1950年开业，1965年才搬进现在的建筑物，1970年代曾经扩建，整座建筑物在2018年被注册为第723号国家文化遗产。因为保留了中式建筑特色，让滨海园经常被借调作为电影及电视剧拍摄场景，例如电影《老千》与《不标准情人》，当然还有上述两出电视剧。

▼《不标准情人》剧照



由於滨海园的异国氛围，所以经常被用来叙述跨国犯罪，包括作为赌场、犯罪交易场所。在这样两层楼的开阔空间中，动作戏更能做出许多华丽设计，例如从上层栏杆一跃而下、在桌上与地面你来我往打斗。

▼《Good Casting》



▼《爱的迫降》



《Good Casting》目前於SBS月火剧时段热播中，上周首播便拿下同时段冠军宝座，大妈特务们帅气又爆笑的演出也引发热议。

（图：《Good Casting》源於爱奇艺台湾站、《爱的迫降》源於Netflix、《不标准情人》源於NEW）

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