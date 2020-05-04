20歲金秀賢的女友條件！滿滿的虛勢，網民：誰都有中二病XD

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要想成為男神金秀賢的女友，你要具備哪些條件呢?

金秀賢還是新人時在Cyworld上的留言時隔許久再次吸引了民眾的關注。 那還是2008年的8月，當時金秀賢選擇女友的條件是：「要為我傷心，為我死，為我後悔，只能想我一個人，最重要的是絕對不能疑心我，也不能干涉我的事情，因為我會嫌煩，而且很會罵人。 但是，在我需要你的時候你必須要在，因為我缺愛。 還要很有眼色才行，因為我是多血質，被我發現你想教我做人的話那就死定了。 」文字裡充滿了霸道，難道那個時候的金秀賢就已經是霸道總裁附身了?



金秀賢還寫道：「快給我買藥，我小毛病一大堆，還心律失常，我有陣發性室上性心動過速，需要手術的。 」透露了自己的健康狀況。金秀賢表示如果女生無法忍受自己的這些「怪脾氣」他就會冷漠分手，「那麼，現在試著愛我吧，做不到的話我就會冷漠地拋棄你」。



2008年的金秀賢才20歲，當時的他一定沒想到網路是有記憶的，十多年前的發言竟然被記到了現在，不少網友看了之後吐槽他「想太多」、「一看就是在故意裝腔作勢，哈哈哈哈」、「誰都有中二病時期」等。



金秀賢的迷妹們，你們做好了愛他的準備了嗎?

「圖：網路截圖」

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