真人秀綜藝拍攝現場原來是這樣的！明星們真的不會尷尬嗎XD

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韓國真人秀綜藝節目層出不窮，台上充滿神秘氣息的明星們在節目中大展意想不到的生活面貌，瞬間就拉近了與觀眾的距離，也讓大家覺得「其實明星也是人」。

而真人秀到底是怎麼拍攝的呢? 《超人回來了》中其實能夠了解到一二，攝影師們全方位入住嘉賓的家裡，還在衣櫃、房間里裝上攝影機，以捕捉孩子們的點滴，雖然不知道具體有幾架，但猜想一下應該也不少。最近韓網上爆出了真人秀片場照，沒想到每個節目竟然有那麼多工作人員，明星們完全處在了「包圍」中。

《Heart Signal》吃飯場景

一眼望去至少有十多名攝影師和工作人員，很想問嘉賓們真的可以在這麼多雙眼睛的注視下吃飯嗎?



《請給一頓飯Show》

能給藝人開門並請入家中吃飯的素人嘉賓也是很有膽量啊。



《我們結婚了》室內拍攝

佑榮&世榮CP，在這麼多人的注視下談戀愛，真的是太難了！



《我們結婚了》室外拍攝

陸星材&JOY，除了攝影師還有路人，好多雙眼睛啊！



《Healing Camp》

走心靈雞湯路線的訪談類節目也有這麼多工作人員在場，嘉賓是如何做到情緒崩潰時不尷尬的??



《歡迎，第一次來韓國吧》

狹窄的地鐵空間，不到2米的對面坐著一群舉著攝像機的人，太窒息了~



《Running Man》開機現場

一看場面就夠大，比成員多出數倍的工作人員。



《兩天一夜》開機現場

綜藝人真心不好當~



《無限挑戰》劉在錫視角

劉大神啊，有沒有一種一個人掌控全場的感覺?



「圖：PANN」

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