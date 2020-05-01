真人秀綜藝拍攝現場原來是這樣的！明星們真的不會尷尬嗎XD

韓國真人秀綜藝節目層出不窮，台上充滿神秘氣息的明星們在節目中大展意想不到的生活面貌，瞬間就拉近了與觀眾的距離，也讓大家覺得「其實明星也是人」。
而真人秀到底是怎麼拍攝的呢? 《超人回來了》中其實能夠了解到一二，攝影師們全方位入住嘉賓的家裡，還在衣櫃、房間里裝上攝影機，以捕捉孩子們的點滴，雖然不知道具體有幾架，但猜想一下應該也不少。最近韓網上爆出了真人秀片場照，沒想到每個節目竟然有那麼多工作人員，明星們完全處在了「包圍」中。
《Heart Signal》吃飯場景
一眼望去至少有十多名攝影師和工作人員，很想問嘉賓們真的可以在這麼多雙眼睛的注視下吃飯嗎?
《請給一頓飯Show》
《我們結婚了》室內拍攝
《我們結婚了》室外拍攝
《Healing Camp》
走心靈雞湯路線的訪談類節目也有這麼多工作人員在場，嘉賓是如何做到情緒崩潰時不尷尬的??
《歡迎，第一次來韓國吧》
狹窄的地鐵空間，不到2米的對面坐著一群舉著攝像機的人，太窒息了~
《Running Man》開機現場
《兩天一夜》開機現場
《無限挑戰》劉在錫視角
「圖：PANN」
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