当友情首度出现裂痕⋯⋯TXT 新专辑呈现另一种青春样貌！
KPOP 2020年5月1日 星期五09:56 施乃琪
即将回归的 TXT 这周开始陆续释出新专辑预告，创意十足的画报公开方式让人更融入概念中！
Big Hit Entertainment 今天（1 日）释出了 TXT 新专辑〈The Dream Chapter: ETERNITY〉的最新概念照，以洋溢著校园风情的校车作为背景，准备揭开另一段关於青春的故事。
TXT 以这组概念照呈现「友情首度出现裂痕的一群少年」的经验，虽然共处同一座小小的空间内，五人的视线各自投向不同方向，令人十分好奇〈The Dream Chapter: ETERNITY〉将展现的歌曲内容。
特别的是，Big Hit Entertainment 这次以模仿社群媒体的方式公开概念照，只要在团体照中点下单独成员的标记，就能前往他们的个人帐号欣赏独照，让专辑概念更栩栩如生。TXT 将於 5 月 18 日发行〈The Dream Chapter: ETERNITY〉，最近他们也将公开更多各式各样的预告。
（照片或影片来源：Big Hit Entertainment）
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