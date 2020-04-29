「演藝圈夫妻雙雙出軌，4人一起去旅遊」！《聽到傳聞SHOW》記者爆料太震撼

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據說妻子出軌對象是比自己小10歲的男愛豆，這如果真實身份公開，實在是太衝擊了......

韓國綜合編成頻道CHANNEL A節目《聽到傳聞SHOW》本月27日播出的內容里，有一位娛樂記者提到了某對演藝圈夫婦的出軌故事，令現場嘉賓震驚不已。 這位崔記者透露：「知名藝人B某和同樣在電視上露面的妻子A某，兩人結婚之後已經生了小孩，本來過的好好的，但對彼此作為異性的感情慢慢變淡了。 」

「妻子先出軌，而且是跟比她小十幾歲的男愛豆出軌。 」朴修弘問：「夫妻兩人都是藝人嗎? 」崔記者說：「A跟丈夫一起出演過電視節目，也有一定知名度了。 」



丈夫的反應也不一般：「B知道妻子出軌，但無法離婚，因為一旦離婚就會被議論、形象也會下跌，作為名人還是維持夫妻關係在經濟方面比較有利。 所以他的選擇是，也交往了一個女朋友。 」

最扯的是：「然後，這4個人還一起去旅遊了。 」



節目中另一位記者也分享了另一對夫婦的出軌故事：「男演員A和女演員B結婚，當時B的知名度更高，但婚後A似乎運氣變 好，突然人氣就升高了，但是結婚沒多久就開始不斷出軌，甚至還在拍電視劇的時候把小三帶到片場，傳得沸沸揚揚。 」

「但是B一直在忍。 現在A仍然發展得很好，但B幾乎不活動了。 」



看到這樣的事，真是忍不住感嘆現實簡直比電視劇更加狗血啊......



（圖源：《聽到傳聞SHOW》）

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