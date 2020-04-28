《DoDoSoSoLaLaSo》高雅羅再次展琴藝！李宰旭首次當男一！

《DoDoSoSoLaLaSo》高雅羅再次展琴藝！李宰旭首次當男一！

韓劇   2020年4月28日   星期二08:15   草莓   7

KBS最新浪漫喜劇《DoDoSoSoLaLaSo》確定由高雅羅與李宰旭攜手演出～！

還記得2018年《漢摩拉比小姐》高雅羅飾演的朴滿滿嗎？她彈琴的模樣可是迷醉了朴正直（金明洙飾演），朴正直甚至還為了她學鋼琴呢！

這次高雅羅將正式在《DoDoSoSoLaLaSo》飾演鋼琴家「具拉拉」，雖然和朴滿滿一樣都曾經歷過家道中落的坎坷命運，但個性依然正向積極、散發正能量。

去年演出《請輸入檢索詞WWW》及《意外發現的一天》而爆紅的李宰旭，今年上半年演出的《天氣好的話，我會去找你》才剛播畢，近日就確定接演《DoDoSoSoLaLaSo》。李宰旭將在劇中飾演外表冷酷，內心卻溫暖的自由業男子「鮮于俊」，這將是他首度擔任第一男主角。

《DoDoSoSoLaLaSo》劇情描述處於人生低潮的具拉拉，遇上了毫無人生目標的鮮于俊，兩個人發生一連串搞笑又感動的故事，並且共譜浪漫愛情，將由《最完美的離婚》共同導演金民慶執導、《我身後的陶斯》編劇吳智英執筆。

（圖：Artistcompany、VAST엔터테인먼트）

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留言/評論
  • Fuzi S Buni
    這位女主真的沒有一次意外😞 可憐宰旭了
    3小時前
  • May Lee
    宰旭接www真的接對了，後面戲路多好😊
    2小時前
  • 張雅婷
    喜歡高雅羅♥
    2小時前
  • Li Anlun
    高雅羅條件也很好。新戲加油~
    1小時前
  • 孫微淓
    林芳儀^_^
    1小時前
→更多留言...(2)
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