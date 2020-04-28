「宋承憲牌奶昔」加入足足五種粉！跟歐巴學習健康管理 Oh My Girl「模仿王」勝熙模仿《認識的哥哥》成員表情引全場大爆笑！ IU 新歌《Eight》預告照公開，夢幻氛圍與「Feat. SUGA of BTS」引人尖叫啊～！ GD曬豪宅引爆粉丝留言！鷹眼網民發現這張照片不簡單 林秀香x金志洙x河錫辰x黃勝妍將在《我最漂亮的時候》共譜虐戀！？ 《一日三餐：漁村篇5》誰把時尚女王孔曉振變這樣？ 白成鉉婚紗照公開！新娘首度露臉，新郎依舊帥氣迷人～ 張東潤&鄭秀晶主演 OCN 軍事X驚悚X動作新劇《Search》概念預告公開！ 李光洙腦迴路清奇的出題法！《Running Man》綜藝之身又降臨了XD 「購買毒品+指使翻供」？！梁鉉錫＆B.I被以起訴意見送交檢方 《DoDoSoSoLaLaSo》高雅羅再次展琴藝！李宰旭首次當男一！ 《夫妻的世界》搬到金喜愛家隔壁的女人！原來是《SKY Castle》裡的她呀... IU直播連線親弟弟！沒想到結果卻這樣，她露出了尷尬而不失禮貌的微笑XD

KBS最新浪漫喜劇《DoDoSoSoLaLaSo》確定由高雅羅與李宰旭攜手演出～！

還記得2018年《漢摩拉比小姐》高雅羅飾演的朴滿滿嗎？她彈琴的模樣可是迷醉了朴正直（金明洙飾演），朴正直甚至還為了她學鋼琴呢！



這次高雅羅將正式在《DoDoSoSoLaLaSo》飾演鋼琴家「具拉拉」，雖然和朴滿滿一樣都曾經歷過家道中落的坎坷命運，但個性依然正向積極、散發正能量。



去年演出《請輸入檢索詞WWW》及《意外發現的一天》而爆紅的李宰旭，今年上半年演出的《天氣好的話，我會去找你》才剛播畢，近日就確定接演《DoDoSoSoLaLaSo》。李宰旭將在劇中飾演外表冷酷，內心卻溫暖的自由業男子「鮮于俊」，這將是他首度擔任第一男主角。



《DoDoSoSoLaLaSo》劇情描述處於人生低潮的具拉拉，遇上了毫無人生目標的鮮于俊，兩個人發生一連串搞笑又感動的故事，並且共譜浪漫愛情，將由《最完美的離婚》共同導演金民慶執導、《我身後的陶斯》編劇吳智英執筆。

（圖：Artistcompany、VAST엔터테인먼트）

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞