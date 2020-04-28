「購買毒品+指使翻供」？！梁鉉錫＆B.I被以起訴意見送交檢方

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昨日，男團iKON成員B.I和YG娛樂前代表梁鉉錫分別因為「購買毒品」和「威脅公益舉報人試圖擺平事件」的嫌疑，接受警方調查完畢後，被以起訴意見送交給檢方。

B.I被懷疑於2016年4月至5月間通過熟人即本案公益舉報人A某購買大麻和LSD，並使用了其中一部份。 B.I在接受調查時承認通過A某購買毒品並吸食大麻，但否認LSD相關嫌疑。

梁鉉錫被懷疑於2016年8月A某因吸毒嫌疑被捕、接受警方調查期間透露B.I購買毒品之後，對A某進行懷柔和威脅，讓她推翻陳述。 同時，因為A某翻供從結果上阻止了警方進一步調查B.I，警方也認為梁鉉錫存在「教唆犯人逃避」的嫌疑。

梁鉉錫在接受警方調查時堅持否認嫌疑，但警方綜合考慮到A某在多次對峙調查中陳述一致，以及A某聽到B.I相關內容時相關人士的陳述等間接證據，判斷梁鉉錫存在嫌疑。

此外，A某被梁鉉錫叫去YG公司大樓時拍攝的照片經過數字監識，拍攝時間和地點均與A某陳述一致，也成為警方做出上述判斷的有力證據。

A某在去年6月向國民權益委員會舉報梁鉉錫，京畿南部地方警察廳受理之後從去年11月開始對梁鉉錫和B.I進行了多次調查，並於27日結束調查交給檢方。

（圖源：KSD）

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