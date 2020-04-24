高分網漫《地獄》改編電視劇！《屍速列車》導演延尚昊執導
韓劇 2020年4月24日 星期五08:00 Sani
原作是非常奇幻的題材，能拍成真人版而且由《屍速列車》導演執導，真的太讓人期待啦！
Netflix本月23日宣佈，將與《屍速列車》導演延尚昊合作拍攝原創系列劇《地獄》。 故事講述一群人在毫無預警的情況下面對地獄使者，並被送往地獄的過程中經歷的超自然現象。 這些超自然現象不知是奇迹還是詛咒，與之同時出現的還有新興宗教，試圖以神的意圖進行解釋，而社會則因此陷入混亂，生活在其中的人們也不得不面對充滿驚悚的日常。
《地獄》的同名漫畫原作正在NAVER連載中，由崔奎錫擔任作畫、延尚昊導演擔任故事創作，從連載初期就引起不小話題。
Netflix即將翻拍的真人版也將由崔奎錫和延尚昊共同創作劇本，延尚昊擔任導演，並進一步擴展漫畫版中架構的世界觀。
延尚昊導演近日不僅為tvN電視劇《謝文法》擔任編劇，其導演的《屍速列車》續篇《半島》也即將在今年內上映。 崔奎錫此前創作的另一部網漫《錐子》犀利地揭露了社會中不合理的一面，也曾被JTBC拍成真人版，並由Super Junior成員藝聲出演。
據悉，電視劇版《地獄》將通過Netflix在全球190個國家播出。
（圖源：NAVER）
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