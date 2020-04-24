高分网漫《地狱》改编电视剧！《尸速列车》导演延尚昊执导

原作是非常奇幻的题材，能拍成真人版而且由《尸速列车》导演执导，真的太让人期待啦！
Netflix本月23日宣布，将与《尸速列车》导演延尚昊合作拍摄原创系列剧《地狱》。 故事讲述一群人在毫无预警的情况下面对地狱使者，并被送往地狱的过程中经历的超自然现象。 这些超自然现象不知是奇迹还是诅咒，与之同时出现的还有新兴宗教，试图以神的意图进行解释，而社会则因此陷入混乱，生活在其中的人们也不得不面对充满惊悚的日常。
《地狱》的同名漫画原作正在NAVER连载中，由崔奎锡担任作画、延尚昊导演担任故事创作，从连载初期就引起不小话题。
Netflix即将翻拍的真人版也将由崔奎锡和延尚昊共同创作剧本，延尚昊担任导演，并进一步扩展漫画版中架构的世界观。
延尚昊导演近日不仅为tvN电视剧《谢文法》担任编剧，其导演的《尸速列车》续篇《半岛》也即将在今年内上映。 崔奎锡此前创作的另一部网漫《锥子》犀利地揭露了社会中不合理的一面，也曾被JTBC拍成真人版，并由Super Junior成员艺声出演。
据悉，电视剧版《地狱》将通过Netflix在全球190个国家播出。
（图源：NAVER）
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