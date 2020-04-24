金宇碩公開粉絲專屬名稱「Nia」 個人實境節目即將登場！ 朴海鎮又要演高智商型殺人犯啦！確定出演漫改新劇《犯罪拼圖》 《一起吃晚餐嗎》充滿義氣 李施彥客串與宋承憲再會！ 2PM五年前歌曲《My House》突然逆襲！祐榮笑說：「忍不住一直看留言」 期待！車銀優有望擔任漫改劇《女神降臨》男主角..大家心目中的女主角人選是誰呢？ 金惠秀為李相燁應援送上咖啡車！李相燁發文hashtag太可愛～ 人間芭比舞后不是叫假的！LISA 第三支舞蹈影片公開三天突破千萬觀看人次 《夫妻的世界》第9集開始到第16集...都是19禁！製作組：「池聖雨、李泰吾之間的心理鬥爭再次展開」 IU：這真的不是PPL啦！粉絲超默契看破不說破XD 韓國Starbucks的夏日風情...《夏威夷海洋風》杯款上市！ 這才是BTS防彈少年團JIMIN的真愛吧？！每次和粉絲互動第一句話一定是它 ♥ 說說《夫妻的世界》那些讓人無語的橋段！說好的爽劇呢... 溫馨5月來臨...tvN推出家庭月特輯電視劇《外出》！ IU 熱門歌曲疑似被抄襲，幫 feat. 歌手陳零九回應：我是支持MV下架的 高分網漫《地獄》改編電視劇！《屍速列車》導演延尚昊執導

留言/評論