溫馨5月來臨...tvN推出家庭月特輯電視劇《外出》！
韓劇 2020年4月24日 星期五08:15 草莓
tvN電視劇不斷推陳出新，除了類型多元，時間上的安排也不停在變化，目前為了迎來5月家庭月，推出了特輯電視劇《外出》～
韓國人視五月為「家庭月」，因為5月有兒童節、父母節與夫妻節。在這個溫馨且充滿感恩的月分，tvN將在5月4日、5月5日晚上九點播出特輯電視劇《外出》。
《外出》由金美京（1965～）、韓惠軫與童星鄭序娟（정서연）主演，飾演三代同堂母女。韓惠軫在劇中飾演職場婦女韓靜恩，結婚十年才生下女兒，一直以來相當努力兼顧工作與家庭；金美京則飾演韓靜恩的母親崔順玉，為了女兒而前來首爾幫忙照顧孫女。《外出》主視覺海報直指主題，呈現了三人即將外出的溫馨模樣。
除此之外，演員群還有金太勳、金晶和、尹邵熙與宋多恩，導演為《恩珠的房間》張正道導演，編劇為《17歲的條件》柳寶利編劇。
（圖：tvN、IG@ seoyeon_mother、CL&COMPANY、SALT Entertainment、GRAND ANSE Entertainment、Ideal Actors Nation）
草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論