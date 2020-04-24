《夫妻的世界》第9集開始到第16集...都是19禁！製作組：「池聖雨、李泰吾之間的心理鬥爭再次展開」
韓劇 2020年4月24日 星期五09:40 Yuan
《夫妻的世界》原本是前6集列為19禁的觀看分級，考慮到接下來的劇情，製作組也做了這個決定。
23日，JTBC《夫妻的世界》方面表示：「24日播出的第9集到最後一集的第16集，將以19禁的收視等級播出。迎來轉折點的第2幕中，金喜愛（飾 池聖雨）和朴海俊（飾 李泰吾）之間的心理鬥爭將再次全面展開。在完全改變的局面下，複雜的人物關係變化，他們的對立、矛盾將會更進一步的展開。」
此外還提到：「爲了更加真實展現登場的人物越來越激烈的矛盾，做出了這個決定。對於之前關於放送部分提出的憂慮，我們會虛心聽取意見，對剩下的製作過程中進行深思熟慮。向喜愛《夫妻的世界》的觀眾們表達感謝，希望以後大家也多多支持。」
面對李泰吾的反擊，池聖雨選擇正面突破，呂多景認為已經構建了完美的幸福，然而「不安」這個裂痕正在降臨。
對父母離婚的罪惡感而動搖的兒子李俊英、協助李泰吾的朴仁圭、為了女兒幸福的呂秉圭會長、什麼是願意做的雙面間諜薛明淑，再加上對池聖雨表示好感，刺激李泰吾的金醫生，人物們複雜的關係，也動搖著局面。
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（圖：Viu、JTBC）
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