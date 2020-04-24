《夫妻的世界》第9集开始到第16集...都是19禁！制作组：「池圣雨、李泰吾之间的心理斗争再次展开」
韩剧 2020年4月24日 星期五09:40 Yuan
《夫妻的世界》原本是前6集列为19禁的观看分级，考虑到接下来的剧情，制作组也做了这个决定。
23日，JTBC《夫妻的世界》方面表示：「24日播出的第9集到最后一集的第16集，将以19禁的收视等级播出。迎来转折点的第2幕中，金喜爱（饰 池圣雨）和朴海俊（饰 李泰吾）之间的心理斗争将再次全面展开。在完全改变的局面下，复杂的人物关系变化，他们的对立、矛盾将会更进一步的展开。」
此外还提到：「爲了更加真实展现登场的人物越来越激烈的矛盾，做出了这个决定。对於之前关於放送部分提出的忧虑，我们会虚心听取意见，对剩下的制作过程中进行深思熟虑。向喜爱《夫妻的世界》的观众们表达感谢，希望以后大家也多多支持。」
面对李泰吾的反击，池圣雨选择正面突破，吕多景认为已经构建了完美的幸福，然而「不安」这个裂痕正在降临。
对父母离婚的罪恶感而动摇的儿子李俊英、协助李泰吾的朴仁圭、为了女儿幸福的吕秉圭会长、什么是愿意做的双面间谍薛明淑，再加上对池圣雨表示好感，刺激李泰吾的金医生，人物们复杂的关系，也动摇著局面。
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（图：Viu、JTBC）
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