IU：這真的不是PPL啦！粉絲超默契看破不說破XD

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IU的網路節目《IU的宅家Signal》日前正式上線，吸引了大批粉絲的觀看。

《IU的宅家signal》是IU與女歌手李淡攜手打造的網路節目，也是IU為了因疫情而宅在家裡的粉絲特別企劃的一檔節目。 首期節目播出後就在粉絲間引爆火熱反響，IU的一舉一動真的是可愛到了粉絲的心裡。

節目組特意為IU搭了頂室內小帳篷，她盤腿坐在帳篷前，身前放著一張小桌子，整個人看起來非常輕鬆。 不過，桌子上放著的幾瓶礦泉水讓一向淡定的IU有些坐不住了，原來是礦泉水標籤清晰可見，就有觀眾留言說是「PPL」（植入廣告），IU立刻向大家解釋稱：「大家可能誤會了，這真的不是PPL啦。 」



雖然嘴上這麼說，但IU的動作看起來並不是那麼回事，節目途中口渴的她拿起來喝，眼神卻飄到了別處，還自言自語道：「真好喝！」哈哈哈哈，明明就說不是PPL啊，怎麼動作如此小心。



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既然IU都這麼說了，粉絲們也一同很有默契地看破不說破！IU呀，你長得這麼美，說不是PPL就不是PPL吧~~



「圖：PANN」

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