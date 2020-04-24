說說《夫妻的世界》那些讓人無語的橋段！說好的爽劇呢...

打著出軌、復讎旗號而火速出圈的《夫妻的世界》，其實不乏讓人看得內心直冒問號的尷尬橋段，滿滿的BUG！說好了的爽劇呢？
池善雨（金喜愛 飾）因一根頭髮發現老公李泰吾（朴海俊 飾）出軌，作為高學歷高情商高智商的她，觀眾們開始期盼她的精彩反殺，沒想到等到的卻是「我被三了，那麼我就去三別人」！出軌對象還挑的是閨蜜的老公，大家看到這裏的時候難道沒有內心直飈髒話？作為被「三」的受害者，如今去「三」別人，這跟自己最痛恨的呂多景（韓素希 飾）有什麼區別，且睡得還是好友的老公，不知道什麼是朋友「夫」不可欺嗎？
池善雨在會長夫人（徐伊淑 飾）的指點下闖入女友會現場，打算入會與呂多景正面開杠，結果氣勢營造了半天，卻因少了一票沒能成功，當時的尷尬感都快要溢出螢幕了。 每一集都在放狠話的池善雨每一集都在臨門一腳掉鏈子，看得觀眾跟著著急，恨不得替她直接手撕渣男和小三。
除了女主本人，她和前夫的兒子李俊英（全真㥠飾）也看得人捶胸頓足，氣不打一處出。 李俊英全程目睹了爸爸出軌卻偷偷替他隱瞞，這還不算什麼，最戳心的就是當池善雨打算離婚，帶著李俊英離開的時候，苦心養了十多年的兒子竟然表示「爸爸有了其他女人，所以呢，那又怎樣？他背叛的是媽，又不是我！」 最新一集裡，池善雨被李泰吾襲擊后受傷，李俊英看到之後也只問 了一句「沒事吧」之後就逕自上樓進房間，看到這裡，你們難道不想暴打這個沒良心的小子嗎？整個就是養不熟的白眼狼啊，虛榮不說還動不動就道德綁架，小編很想問池善雨，這種兒子搶來幹什麼，打算天天給自己添堵嗎？
說完女主一家之後，再來看看薛明淑（蔡國熙 飾）和高藝琳（朴善英 飾）。 這兩位作為池善雨的熟人，明明知道對方老公出軌還能若無其事裝作不知情地看著李泰吾虛情假意對老婆好。 池善雨從薛明淑那裡挖出了不少關於李泰吾的消息，但薛明淑也會反過來將池善雨的消息透露給李泰吾，玩起了「雙重間諜」的遊戲。 知道李泰吾出軌卻不告訴池善雨，我們暫可理解為是不想插手別人的家務事，但何必又要故意向李泰吾洩露池善雨的行蹤呢？難道說是應驗了那句「我可以忍受陌生人的優秀，但無法忍受身邊人過得比我好」？
高藝琳也一樣，老公是個花花公子女人不斷，而她忍氣吞聲了十多年，當她發現池善雨落入和自己一樣境地的時候也選擇了視而不見，甚至還頗得意地稱「我守護住了家庭」。 2年後，當她再次發現老公出軌時，雖然心痛欲裂，但依舊選擇裝作不知道，觀眾對於她的鴕鳥行為也是非常無語。
池善雨和呂多景，一個是雙商在線的醫生，一個是要錢有錢有顏有顏的上流社會千金，偏偏看上了40多歲的 油膩男，雖說李泰吾大小是個導演，但從劇情來看他的事業並沒有多麼出色，約等於半個軟飯男。 小編就搞不明白了兩個優秀女人竟然會為了這樣一個男人開撕，為的是什麼？
這哪裡是部爽劇啊，氣到腦袋疼！
「圖：《夫妻的世界》」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究