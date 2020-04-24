IU 熱門歌曲疑似被抄襲，幫 feat. 歌手陳零九回應：我是支持MV下架的

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有些網友真的是在道德綁架了…，一有機會就當鍵盤魔人。（無言）

在前幾天台灣藝人荳荳新歌 MV 疑似抄襲 IU 的熱門曲《Palette》引發粉絲不滿的新聞越演越烈，連同幫 feat. 的歌手陳零九也受到波及。



*不知此事件起因的讀者們，可按此新聞連結先了解發生了什麼事。



而在 23 日的凌晨，陳零九在 IG 上 po 出網友留言，並以長文回應此事。



「不知不覺社會責任感又更重了一些，前幾天不講些什麼，只是覺得所有人都在情緒上，沒有辦法理性的討論這件事，身為一個創作者以及他們的朋友來講，這真是我最不想見到的發展，我是支持MV下架的，而這幾天我與他們兩位是有聯繫的，他們兩位都不好受，我也對他們講的很直接，不管是從一開始的影像拍攝到後面的危機處理，我都跟他們表示了我的看法。

而身為一個創作者的身份我想說：

創作大多是從模仿開始的，但有沒有吸收內化那是另一回事，至於有沒有抄襲，我相信大家心底都有一把尺，我也不多提了，但裡面還是有一些關於狼人殺的小巧思在裡面，只是當事件爆發後，或許這些都不重要了。

身為一個朋友我想說

承認錯誤以及面對自己是成長必經的過程，從最開始的影像後製到第一時間的危機處理，坦白說，真的處理得非常不恰當，太多狀況其實是可以避免掉的，這幾天我也跟其他創作者交流了很多意見，對於這件事也不可能不聞不問，只是不太想魯莽的發言，也希望大家能理性看待這件事，不要有太多沒必要的言論跟人身攻擊，相信這件事對他們是非常深刻的震撼教育，也希望未來他們都可以繼續創作。

身為一個feat的歌手我想說（攤手） 」

（圖：diegodtk09．IG／MV 截圖）

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