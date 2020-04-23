《夫妻的世界》第9集預告！看到池聖雨與金醫生一起吃晚餐又吃醋？李泰吾：「妳和那小子關係很好嗎？」
韓劇 2020年4月23日 星期四09:57 Yuan
《夫妻的世界》第8集中，池聖雨和崔會長的妻子見面，之後在「麗友會（女友會）」的聚會中，她到場並表示想要加入，最後一個舉手同意的竟然是呂多景，其他在場的人都非常驚訝。
第9集預告中...呂多景問了池聖雨：「妳的目的是什麼？」池聖雨：「就說這是給李泰吾的警告。」看到池聖雨和金醫生一起吃晚餐，李泰吾似乎又嫉妒了？問：「妳放著孩子一個人，這是在做什麼？妳和那小子關係很好？」金醫生：「住手吧！池聖雨已經不再是你的老婆了。」
呂會長：「從首爾來的那個精神科醫生，評價好像挺好。」李泰吾：「想把妳從那個位置拉下來，你覺得這只是我一個人的想法嗎？」最後李泰吾也說了：「小心你的嘴，別把多景扯進妳跟我之間的問題。」呂多景似乎也對老公產生了信任危機，看了預告太讓人好奇接下來的劇情。
而第8集，AGB全國收視已經突破20％，是否再刷新收視呢？相信不少觀眾都在等待池聖雨復仇吧？小編看到不少觀眾都在期待她與崔會長的妻子、呂多景可以聯手（笑），就一起期待本週的播出。
（圖：JTBC）
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