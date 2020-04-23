《夫妻的世界》第9集预告！看到池圣雨与金医生一起吃晚餐又吃醋？李泰吾：「你和那小子关系很好吗？」
韩剧 2020年4月23日 星期四09:57 Yuan
《夫妻的世界》第8集中，池圣雨和崔会长的妻子见面，之后在「丽友会（女友会）」的聚会中，她到场并表示想要加入，最后一个举手同意的竟然是吕多景，其他在场的人都非常惊讶。
第9集预告中...吕多景问了池圣雨：「你的目的是什么？」池圣雨：「就说这是给李泰吾的警告。」看到池圣雨和金医生一起吃晚餐，李泰吾似乎又嫉妒了？问：「你放著孩子一个人，这是在做什么？你和那小子关系很好？」金医生：「住手吧！池圣雨已经不再是你的老婆了。」
吕会长：「从首尔来的那个精神科医生，评价好像挺好。」李泰吾：「想把你从那个位置拉下来，你觉得这只是我一个人的想法吗？」最后李泰吾也说了：「小心你的嘴，别把多景扯进你跟我之间的问题。」吕多景似乎也对老公产生了信任危机，看了预告太让人好奇接下来的剧情。
而第8集，AGB全国收视已经突破20％，是否再刷新收视呢？相信不少观众都在等待池圣雨复仇吧？小编看到不少观众都在期待她与崔会长的妻子、吕多景可以联手（笑），就一起期待本周的播出。
（图：JTBC）
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