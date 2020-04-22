ITZY〈WANNABE〉MV 昨破億　速度超越前兩首歌！

以怪物新人之姿起步的 ITZY，在出道滿一年後表現依舊亮眼，恭喜她們又多一支破億 MV 啦！
JYP Entertainment 今天（22 日）透露：「ITZY 的最新主打歌 “WANNABE” MV 觀看次數，在昨晚八點左右突破了一億大關。」成為繼出道曲 “DALLA DALLA”、”ICY” 後第三支破億的 MV。
ITZY "WANNABE" M/V 1억 돌파!— ITZY (@ITZYofficial) April 21, 2020
상상만 해왔던 1억 돌파, MIDZY와 함께 TING TING
ITZY "WANNABE" M/V hits 100M views!
DREAMS OF 100M VIEWS CAME TRUE! TING TING ALL DAY WITH MIDZYhttps://t.co/GQQqLO6zOc#ITZY #있지 @ITZYofficial#MIDZY #믿지#ITzME #WANNABE#WANNABEITZY pic.twitter.com/u5SHVXqiiP
於 3 月 9 日發行的“WANNABE”是 ITZY 的迷你二輯〈IT’z ME〉主打歌，發行至今才過 43 天左右便破億，相較於 “DALLA DALLA”（57 天 14 小時）、”ICY”（78 天 13 小時）都快了許多。
另一方面，自出道以來就在音樂節目上表現出色的 ITZY，這次也憑著 “WANNABE”在短短兩週內便拿下八座冠軍獎盃，也讓人更期待她們往後的作品了！
（照片或影片來源：JYP Entertainment）
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