ITZY〈WANNABE〉MV 昨破亿　速度超越前两首歌！

以怪物新人之姿起步的 ITZY，在出道满一年后表现依旧亮眼，恭喜她们又多一支破亿 MV 啦！
JYP Entertainment 今天（22 日）透露：「ITZY 的最新主打歌 “WANNABE” MV 观看次数，在昨晚八点左右突破了一亿大关。」成为继出道曲 “DALLA DALLA”、”ICY” 后第三支破亿的 MV。
ITZY "WANNABE" M/V 1억 돌파!— ITZY (@ITZYofficial) April 21, 2020
상상만 해왔던 1억 돌파, MIDZY와 함께 TING TING
ITZY "WANNABE" M/V hits 100M views!
DREAMS OF 100M VIEWS CAME TRUE! TING TING ALL DAY WITH MIDZYhttps://t.co/GQQqLO6zOc#ITZY #있지 @ITZYofficial#MIDZY #믿지#ITzME #WANNABE#WANNABEITZY pic.twitter.com/u5SHVXqiiP
於 3 月 9 日发行的“WANNABE”是 ITZY 的迷你二辑〈IT’z ME〉主打歌，发行至今才过 43 天左右便破亿，相较於 “DALLA DALLA”（57 天 14 小时）、”ICY”（78 天 13 小时）都快了许多。
另一方面，自出道以来就在音乐节目上表现出色的 ITZY，这次也凭著 “WANNABE”在短短两周内便拿下八座冠军奖杯，也让人更期待她们往后的作品了！
（照片或影片来源：JYP Entertainment）
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