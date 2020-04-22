ITZY〈WANNABE〉MV 昨破亿　速度超越前两首歌！

ITZY〈WANNABE〉MV 昨破亿　速度超越前两首歌！

KPOP   2020年4月22日   星期三11:00   施乃琪   1

以怪物新人之姿起步的 ITZY，在出道满一年后表现依旧亮眼，恭喜她们又多一支破亿 MV 啦！

JYP Entertainment 今天（22 日）透露：「ITZY 的最新主打歌 “WANNABE” MV 观看次数，在昨晚八点左右突破了一亿大关。」成为继出道曲 “DALLA DALLA”、”ICY” 后第三支破亿的 MV。

於 3 月 9 日发行的“WANNABE”是 ITZY 的迷你二辑〈IT’z ME〉主打歌，发行至今才过 43 天左右便破亿，相较於 “DALLA DALLA”（57 天 14 小时）、”ICY”（78 天 13 小时）都快了许多。

另一方面，自出道以来就在音乐节目上表现出色的 ITZY，这次也凭著 “WANNABE”在短短两周内便拿下八座冠军奖杯，也让人更期待她们往后的作品了！


（照片或影片来源：JYP Entertainment）

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