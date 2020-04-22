諜報喜劇《Good Casting》絢麗復古海報＆人物介紹

《Good Casting》公開超華麗復古海報，走復古Disco風格！？
SBS最新月火劇《Good Casting》將於4月27日上檔，這幾日電視台如火如荼宣傳，目前公開的主視覺海報相當引人矚目！海報上副標語即表示其風格定位──歡快．爽快．痛快，暢快淋漓動作喜劇。
前陣子公開的六款人物海報，配色也非常鮮豔。三位「大媽黑色要員」分別是：
▶白燦美要員（崔江熙飾演）
實力相當堅強但太過一意孤行，讓組織成員很頭痛。曾經任務失敗被調回辦公室當文官，目前終於再度接到任務，潛入了「日光Hi-Tech」公司當秘書。
▶朴藝恩要員（柳仁英飾演）
因為未婚夫戰死而成了單親媽媽。為了孩子，她盡量遠離危險的潛伏任務，但還是被調去了。好不容易潛入日光Hi-Tech技實習卻差點被辭退，還要應付難搞的代言人姜宇元。
▶黃美順要員（金志映飾演）
連丈夫與女兒都不知道她是國情院要員。曾經在任務現場大顯身手的她，早已淪落成只能在辦公室裡整理發票的雜務人員。在連走樓梯都有困難的年紀，她竟然又接到了潛伏任務。
三位男主角們：
▶尹錫豪（李相燁飾演）
「日光高科技」代表理事。在員工面試會上再次見到了初戀，不過名字不對年齡也不對。這個很像初戀的人成了他的女秘書，在公司裡行徑相當可疑。
▶姜宇元（李濬榮飾演）
模特兒出身的演員，私下相當善變、脾氣也不好。深怕人氣下降，所以對外相當小心翼翼，也很注重皮膚與身材管理。
▶東寬秀（李鍾赫飾演）
國情院保安三組組長。燦美的前男友，與妻子也離婚了。一年365天都窩在國情院，只要他不下班就沒人敢下班，所以總被下屬們暗地裡講壞話。
看著這些介紹，Girl Crush加上諜報、秘書題材，是不是有《我身後的陶斯》或是《Jugglers》既視感呢？相當令人期待《Good Casting》帶來的爆笑驚險演出啊！
（圖：SBS）
草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究