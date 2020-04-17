WINNER 正規三輯問世滿一週 首週銷量創自身新紀錄！
KPOP 2020年4月17日 星期五12:45 施乃琪
承載 WINNER 滿滿誠意與情意的〈Remember〉發行已滿一週，來回顧他們這段時間獲得的好成績吧！
根據 Hanteo Chart 今天（17 日）公布的數據，WINNER 的正規三輯〈Remember〉實體唱片自 10 日發行至今已賣出 103,014 張，就此刷新了 WINNER 出道以來的最佳紀錄。
一向在音源榜上威力十足的 WINNER，這次在公開同名主打歌 “Remember” 當天便登上五座音源網站的即時榜冠軍，〈Remember〉中收錄的多首歌曲也紛紛上榜，而專輯本身也在 20 幾國的 iTunes 專輯榜上奪冠。
由於成員金秦禹和李昇勳在發片前後相繼入伍，WINNER 這次並未安排特別的打歌活動，但依然創造了空前的好成績。另一方面，宋旻浩、姜昇潤兩人今年都有發行個人專輯的計畫，屆時也會登上各種電視節目展開宣傳。
（照片或影片來源：YG Entertainment）
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