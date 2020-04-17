WINNER 正规三辑问世满一周 首周销量创自身新纪录！
KPOP 2020年4月17日 星期五12:45 施乃琪
承载 WINNER 满满诚意与情意的〈Remember〉发行已满一周，来回顾他们这段时间获得的好成绩吧！
根据 Hanteo Chart 今天（17 日）公布的数据，WINNER 的正规三辑〈Remember〉实体唱片自 10 日发行至今已卖出 103,014 张，就此刷新了 WINNER 出道以来的最佳纪录。
一向在音源榜上威力十足的 WINNER，这次在公开同名主打歌 “Remember” 当天便登上五座音源网站的即时榜冠军，〈Remember〉中收录的多首歌曲也纷纷上榜，而专辑本身也在 20 几国的 iTunes 专辑榜上夺冠。
由於成员金秦禹和李升勋在发片前后相继入伍，WINNER 这次并未安排特别的打歌活动，但依然创造了空前的好成绩。另一方面，宋旻浩、姜升润两人今年都有发行个人专辑的计画，届时也会登上各种电视节目展开宣传。
（照片或影片来源：YG Entertainment）
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