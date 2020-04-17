SEVENTEEN 躍上《Billboard Korea 》雙封面　韓、英雙語版本

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繼防彈少年團和 GOT7 後，SEVENTEEN 也成為《Billboard Korea》雜誌封面人物，先來一窺畫報和訪談內容吧！

時隔兩個月，推出新一期的《Billboard Korea》雜誌，這次邀來在韓、日接連締造佳績，並且也已前往美國開唱過的 SEVENTEEN 攜手拍攝了兩種版本的封面，以及一系列既動感又時尚的小組畫報。

呼應 SEVENTEEN 出道以來每次發片、登台表演都精心配色的作風，《Billboard Korea》也以繽紛色彩突顯出 SEVENTEEN 獨有的魅力，與自由奔放的青春氣息。



不久前甫結束世界巡迴演唱會的《Ode to You》的 SEVENTEEN，在受訪時透露：「如今回想起第一場公演還是覺得很激動。現在只要快開演了，也總是覺得很興奮。感覺我們對登台抱有的心理準備有所成長，也變得更成熟了。」

《Billboard Korea》今天（17 日）正式以韓、英雙語版本發行本期雜誌，並附贈大型折疊海報及小手拿包，Carat 別錯過收藏的機會囉！





（照片或影片來源：Billboard Korea）

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