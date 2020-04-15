韓劇《那個男人的記憶法》今晚停播！官方釋出金東旭&文佳煐的大量甜蜜花絮照
韓劇 2020年4月15日 星期三13:12 MiJimin
【KISS 花絮影片】《那個男人的記憶法》播到正精彩的時候啊～～～！只好忍耐了TAT，官方有公開一些金東旭和文佳煐互動的花絮照，小編放在文章中，彌補大家這禮拜少看一天的遺憾吧！
由於今晚將迎來韓國國會議員的選舉活動，故 MBC 韓劇《那個男人的記憶法》將會停播一天，而明天照常播出第17、18集，國家大事固然重要，但還是讓不少劇迷感到遺憾。
而官方也公開了一系列男女主角金東旭和文佳煐的互動花絮照片，兩人經常互動，待機期間也會時常待在一起，眼神一對視就是微笑以對，相當甜蜜，兩人就如同小情侶一般，讓旁人羨慕不已。
▼花絮一，文佳煐說想吃炸薯條，金東旭就說等等買給妳，文佳煐立刻撒嬌起來～；之後又把暖暖包送給金東旭，互動非常可愛啊～：
▼花絮二，文佳煐情不自禁 KISS 金東旭的場面，感覺得到緊張感和曖昧流竄啊～！！！
（圖：MBC官方劇照）
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