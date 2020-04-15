《夫妻的世界》金喜爱「儿子」是2006年出生！6岁就出道的他，曾饰演过李敏镐、安宰贤、尹施允小时候！
韩剧 2020年4月15日 星期三13:54 Yuan
《夫妻的世界》第6集中，因为池圣雨（金喜爱 饰）和李泰吾（朴海俊 饰）都想要俊英的抚养权，更上演激烈对手戏，大飙演技。
妈妈在和俊英讲话时，两人都哭得超级惨，这段让不少观众印象很深刻。
饰演俊英的全真㥠（전진서）虽然目前戏份不算多，但超龄成熟的演技受到了关注。2006年5月出生的全真㥠，6岁的时候就开始演戏，目前已经拍摄过30多部戏剧，更是扮演过许多
男主角的幼年时期呢！
包含《继承者们》、《蓝色海洋的传说》中饰演李敏镐的幼年、《来自星星的你》安宰贤幼年、《我的野蛮女友》周元幼年、《大君－描绘爱情》尹施允童年、《阳光先生》李秉宪少年，真的是大明星御用的小时候呀！
而全真㥠目前才14岁，身高已经172公分，这次在《夫妻的世界》中饰演金喜爱的儿子，一开始还以为是国中生，结果原来只是一名小学生啊！他也常会在IG分享工作上的照片，让人期待他之后的发展。
（图：各剧剧照、IG@jeon.jin.seo）
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