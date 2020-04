韓劇《那個男人的記憶法》今晚停播!官方釋出金東旭&文佳煐的大量甜蜜花絮照 Army 連善意的玩笑也威力十足 BTS防彈少年團出道專輯打入告示牌! 疫情擋不住 SuperM 兩場線上演出接連來襲! H&D 出道在即 雙主打歌之一〈SOUL〉MV 預告公開! GOT7 最新主打歌預告片曝光!浪漫帥氣引發期待 男團競演《Road to Kingdom》7組男團「宣傳照」與向前輩致敬的「表演曲」曝光! 終於知道Super Junior金希澈被謠傳是同性戀多年卻不澄清的理由了... 《最佳愛情》獨孤振&具愛貞合體啦!孔曉振作為《一日三餐:漁村篇》首位嘉賓,已經完成錄製! 權律客串《The King:永遠的君主》,演的竟然是李敏鎬的... 《那個男人的記憶法》金瑟琪&李鎭赫「30公分的最萌身高差」要如何對戲呢? 泫雅IG曬一餐便當照...飯量竟然只有手掌大小! IU做客電台節目大推D.O.歌曲《沒關係》:「十年間第一次聽歌哭出來」 《Hi Bye, Mama!》大結局劇本竟然被丟這裡?!觀眾:這是在暗示要爛尾? 全昭旻弟弟為姐抱不平,黑粉私訊太惡毒:她不退出《Running Man》就天天詛咒你全家!

無法現場開唱的眾多歌手最近都積極地在線上演出,SuperM 也將在月底前參加兩場國內外的線上演唱會!

SM Entertainment 昨天透露公司為了強化全球競爭力,已經和 NAVER 簽下共同推動國際事業的 MOU,將以 NAVER 既有的國際會員社群 “Fanship” 為基礎來擴張全球市場。

這項計畫中的一環為演唱會服務 “Beyond LIVE”,而第一組要登場的歌手,便是去年甫出道就掀起熱烈迴響的 SuperM。他們將於 26 日當天下午三點(韓國時間),在線上為全球歌迷開唱。

在那之前,SuperM 也獲邀參加由 Lady Gaga 和 WHO 主辦的超大型線上慈善演唱會《One World: Together at Home》,是當中唯一的韓國歌手,在美國時間 18 日就會登場表演!



(照片或影片來源:SM Entertainment)

