《那個男人的記憶法》金瑟琪&李鎭赫「30公分的最萌身高差」要如何對戲呢？
韓劇 2020年4月15日 星期三09:00 MiJimin
大家追韓劇《那個男人的記憶法》時，有沒有很期待這對「忙內CP」的出現呢？李鎭赫的各種行動，都能展現出他是個貼心的男人啊…。（金瑟琪在這齣劇也很有魅力～）
韓劇《那個男人的記憶法》待在男女主角身邊的這一對「忙內CP」有相當有存在感，那就是全能經紀人「金瑟琪」和機靈小記者「李鎭赫」。
上禮拜第 13~16 集的互動也非常多，兩人感情也緩緩升溫！想回顧劇情的讀者可以按此觀看。
▼而便利商店的這段劇情，幕後花絮也公開了拍攝實況，擅長「被打戲」的李鎭赫&對花絮攝影機感到負擔的金瑟琪：
▼金瑟琪：「拍幕後花絮這件事，我覺得很有壓力…。」
李鎭赫：「為何會感到負擔呢？」
金瑟琪：「你也太熟練了吧！」
李鎭赫：「（拍花絮）我覺得很自在啊～。」
▼李鎭赫小時候就演過「被打」的角色，因為演得很好，還被老師稱讚了！還對著鏡頭說，這只是演技，一點都不動，要粉絲不要擔心！
▼接著跟金瑟琪對戲時，李鎭赫就展現了「紳士腿」自動降低高度，金瑟琪更感嘆說，我們應該有30公分差吧～！？
墊高木板登場～！
這一對的互動是不是非常可愛又有趣呢～？
（圖：TV-People／官方劇照）
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