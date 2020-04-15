Army 連善意的玩笑也威力十足 BTS防彈少年團出道專輯打入告示牌！ 疫情擋不住 SuperM 兩場線上演出接連來襲！ H&D 出道在即 雙主打歌之一〈SOUL〉MV 預告公開！ GOT7 最新主打歌預告片曝光！浪漫帥氣引發期待 男團競演《Road to Kingdom》7組男團「宣傳照」與向前輩致敬的「表演曲」曝光！ 終於知道Super Junior金希澈被謠傳是同性戀多年卻不澄清的理由了... 《最佳愛情》獨孤振＆具愛貞合體啦！孔曉振作為《一日三餐：漁村篇》首位嘉賓，已經完成錄製！ 權律客串《The King：永遠的君主》，演的竟然是李敏鎬的... 《那個男人的記憶法》金瑟琪&李鎭赫「30公分的最萌身高差」要如何對戲呢？ 泫雅IG曬一餐便當照...飯量竟然只有手掌大小！ IU做客電台節目大推D.O.歌曲《沒關係》：「十年間第一次聽歌哭出來」 《Hi Bye, Mama!》大結局劇本竟然被丟這裡？！觀眾：這是在暗示要爛尾？ 全昭旻弟弟為姐抱不平，黑粉私訊太惡毒：她不退出《Running Man》就天天詛咒你全家！

大家追韓劇《那個男人的記憶法》時，有沒有很期待這對「忙內CP」的出現呢？李鎭赫的各種行動，都能展現出他是個貼心的男人啊…。（金瑟琪在這齣劇也很有魅力～）

韓劇《那個男人的記憶法》待在男女主角身邊的這一對「忙內CP」有相當有存在感，那就是全能經紀人「金瑟琪」和機靈小記者「李鎭赫」。

上禮拜第 13~16 集的互動也非常多，兩人感情也緩緩升溫！想回顧劇情的讀者可以按此觀看。



▼而便利商店的這段劇情，幕後花絮也公開了拍攝實況，擅長「被打戲」的李鎭赫&對花絮攝影機感到負擔的金瑟琪：



▼金瑟琪：「拍幕後花絮這件事，我覺得很有壓力…。」

李鎭赫：「為何會感到負擔呢？」

金瑟琪：「你也太熟練了吧！」

李鎭赫：「（拍花絮）我覺得很自在啊～。」



▼李鎭赫小時候就演過「被打」的角色，因為演得很好，還被老師稱讚了！還對著鏡頭說，這只是演技，一點都不動，要粉絲不要擔心！



▼接著跟金瑟琪對戲時，李鎭赫就展現了「紳士腿」自動降低高度，金瑟琪更感嘆說，我們應該有30公分差吧～！？



墊高木板登場～！



這一對的互動是不是非常可愛又有趣呢～？

（圖：TV-People／官方劇照）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞