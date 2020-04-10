《那個男人的記憶法》金瑟琪X李鎭赫「忙內CP」的感情線悄悄展開～

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小編覺得這一對CP很新鮮又可愛啊～！全能經紀人「#金瑟琪」遇上機靈小記者「#李鎭赫」，看他們互動會讓人忍不住露出姨母笑呢。

韓劇《那個男人的記憶法》金東旭&文佳煐這對主CP的進展令人期待，兩人身邊的同事也默默湊成一對，那就是全能經紀人「金瑟琪」和機靈小記者「李鎭赫」。

金瑟琪和李鎭赫都是男女主角身邊值得信賴的夥伴，兩人相識之後，雖然一開始感覺不對盤，女生嫌棄男生輕浮，男生覺得女生食慾太大～XD。



接著，金瑟琪剛好看到李鎭赫被女友搧巴掌的一幕，金瑟琪貼心送上冰塊冷敷止腫，還請吃飯～，用食物安慰了李鎭赫：



回想起李鎭赫吃東西的模樣，金瑟琪默默地笑了，看來是有些好感了吧～！



▼之後，無意間發現，李鎭赫其實是被女友劈腿了，金瑟琪表示會幫他報仇～：



▼這一段很好笑．．．XDDD

李鎭赫：「妳也覺得我看起來不可靠嗎？」

金瑟琪：「是啊！」

李鎭赫：「……原來如此。」



▼李鎭赫欲施展摸頭殺，卻被反過來制住～！XD



兩人是在第 13~16 集的互動戲變多！大家有關注這一對「忙內CP」嗎？

（圖：官方劇照）

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