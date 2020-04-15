《那个男人的记忆法》金瑟琪&李鎭赫「30公分的最萌身高差」要如何对戏呢？

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大家追韩剧《那个男人的记忆法》时，有没有很期待这对「忙内CP」的出现呢？李鎭赫的各种行动，都能展现出他是个贴心的男人啊…。（金瑟琪在这出剧也很有魅力～）

韩剧《那个男人的记忆法》待在男女主角身边的这一对「忙内CP」有相当有存在感，那就是全能经纪人「金瑟琪」和机灵小记者「李鎭赫」。

上礼拜第 13~16 集的互动也非常多，两人感情也缓缓升温！想回顾剧情的读者可以按此观看。



▼而便利商店的这段剧情，幕后花絮也公开了拍摄实况，擅长「被打戏」的李鎭赫&对花絮摄影机感到负担的金瑟琪：



▼金瑟琪：「拍幕后花絮这件事，我觉得很有压力…。」

李鎭赫：「为何会感到负担呢？」

金瑟琪：「你也太熟练了吧！」

李鎭赫：「（拍花絮）我觉得很自在啊～。」



▼李鎭赫小时候就演过「被打」的角色，因为演得很好，还被老师称赞了！还对著镜头说，这只是演技，一点都不动，要粉丝不要担心！



▼接著跟金瑟琪对戏时，李鎭赫就展现了「绅士腿」自动降低高度，金瑟琪更感叹说，我们应该有30公分差吧～！？



垫高木板登场～！



这一对的互动是不是非常可爱又有趣呢～？

（图：TV-People／官方剧照）

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