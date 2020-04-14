《Hi Bye, Mama!》第13、14集：李奎炯陷入自責，鬼媽媽金泰希其實仍想「活下去！」

《Hi Bye, Mama!》第13、14集：李奎炯陷入自責，鬼媽媽金泰希其實仍想「活下去！」

韓劇   2020年4月14日   星期二14:11   MiJimin   8

（談及劇情）只剩下兩集了～！鬼媽媽金泰希究竟是會活下去？還是離開人世呢？？？大家覺得編劇會怎麼安排呢…？或者說說你心中的想法。

tvN 熱門韓劇《Hi Bye, Mama!》（哈囉掰掰，我是鬼媽媽）停播一週後，終於在上週六、日迎來第13、14集，收視小幅下滑到 4.2%（原本保持在5~6%）稍微有些可惜，但洋蔥依舊很多～，目前也只剩下兩集就要大結局啦！

▼在車瑜理（金泰希　飾）瑜理和外公沒注意到的一瞬間，小女兒棲玗（徐宇真　飾）就默默跟著別人走了，之後遇上了驅魔師，不過，一家三口的鬼魂幫也正巧出現，卻因為幫助棲玗逃脫，而被驅魔師帶走，強制離開人間了…。

▼好險最後找回了棲玗，但瑜理弄丟棲玗的事情，讓吳珉貞（高甫潔　飾）非常生氣，表示不想見到她。

▼曹鋼和（李奎炯　飾）也坦白告訴了珉貞，下課保姆就是瑜理，棲玗的生母死而復生了，起初珉貞感到非常荒唐可笑，但在觀察瑜理動向後，發現事實的真相…。

▼而當年瑜理車禍時，曹鋼和其實是在捍衛正義，堅持幫病危患者動手術，讓自己手術室與外界失聯，瑜理也正巧被送進醫院，手術中的鋼和沒辦法救她或者見她最後一面，鋼和事後知道非常自責，認為瑜理的死都是自己的錯。

▼之後，曹鋼和終於鼓起勇氣旁觀手術，卻還是感到身體不適，心病復發，正巧在醫院的瑜理遇上，也溫柔的安慰著他，這一次她終於能碰觸到自己心愛的男人（以前是鬼魂的時候無法接觸），給他真正的安慰。

▼女兒的存在，還有家人與朋友的聚餐畫面，復活後所經歷的事情，讓瑜理堅定了想繼續活下去的信念，於是她去找了巫師，對她說：「我…不能活著嗎？我想活下去！以前想，現在也想！我要和棲玗、我媽、我爸一起長長久久的活下去！」

（圖：《Hi Bye, Mama!》／netflix）

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留言/評論
  • Fang-Yu Lee
    覺得不會活下去欸....畢竟死而復生這種故事太扯了啦！應該就是利用回來的49天，讓原本活著的親人能好好放下 繼續生活。
    38分前
  • Jessica Chiou
    超期待這週完結❤️
    1小時前
  • 艾靖
    賺了我大把熱淚😭😭。
    50分前
  • Money Yee Yap
    虐剧😭瑞雨去外公外婆家那集我哭着看😢外公外婆多想见见这个孙女呀
    1小時前
  • Wang Su-Wen
    覺得不管有沒有活下去都是可以接受的結局 儘管一定有一方會受傷 但沒有人是壞人 所以覺得可以
    57分前
→更多留言...(3)
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