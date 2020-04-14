《Hi Bye, Mama!》第13、14集：李奎炯陷入自責，鬼媽媽金泰希其實仍想「活下去！」

（談及劇情）只剩下兩集了～！鬼媽媽金泰希究竟是會活下去？還是離開人世呢？？？大家覺得編劇會怎麼安排呢…？或者說說你心中的想法。
tvN 熱門韓劇《Hi Bye, Mama!》（哈囉掰掰，我是鬼媽媽）停播一週後，終於在上週六、日迎來第13、14集，收視小幅下滑到 4.2%（原本保持在5~6%）稍微有些可惜，但洋蔥依舊很多～，目前也只剩下兩集就要大結局啦！
▼在車瑜理（金泰希 飾）瑜理和外公沒注意到的一瞬間，小女兒棲玗（徐宇真 飾）就默默跟著別人走了，之後遇上了驅魔師，不過，一家三口的鬼魂幫也正巧出現，卻因為幫助棲玗逃脫，而被驅魔師帶走，強制離開人間了…。
▼好險最後找回了棲玗，但瑜理弄丟棲玗的事情，讓吳珉貞（高甫潔 飾）非常生氣，表示不想見到她。
▼曹鋼和（李奎炯 飾）也坦白告訴了珉貞，下課保姆就是瑜理，棲玗的生母死而復生了，起初珉貞感到非常荒唐可笑，但在觀察瑜理動向後，發現事實的真相…。
▼而當年瑜理車禍時，曹鋼和其實是在捍衛正義，堅持幫病危患者動手術，讓自己手術室與外界失聯，瑜理也正巧被送進醫院，手術中的鋼和沒辦法救她或者見她最後一面，鋼和事後知道非常自責，認為瑜理的死都是自己的錯。
▼之後，曹鋼和終於鼓起勇氣旁觀手術，卻還是感到身體不適，心病復發，正巧在醫院的瑜理遇上，也溫柔的安慰著他，這一次她終於能碰觸到自己心愛的男人（以前是鬼魂的時候無法接觸），給他真正的安慰。
▼女兒的存在，還有家人與朋友的聚餐畫面，復活後所經歷的事情，讓瑜理堅定了想繼續活下去的信念，於是她去找了巫師，對她說：「我…不能活著嗎？我想活下去！以前想，現在也想！我要和棲玗、我媽、我爸一起長長久久的活下去！」
（圖：《Hi Bye, Mama!》／netflix）
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