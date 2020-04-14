金旻載變身鋼琴家！SBS新劇《喜歡布拉姆斯嗎》與朴恩斌搭檔
韓劇 2020年4月14日 星期二09:48 Erin
演員金旻載在演出《浪漫醫生金師傅2》之後依舊人氣高漲，也在短短時間內立刻確認了下一部電視劇作品，他將接演《喜歡布拉姆斯嗎》並且變身鋼琴家展現過人琴技。
金旻載所屬公司YAMYAM娛樂4月13日表示，金旻載確認即將接演SBS新月火電視劇《喜歡布拉姆斯嗎》男主角。本劇描述年輕的古典音樂學生們，在才華與現實環境中徬徨，並追尋著夢想與愛的價值。金旻載將在《請喜歡布拉姆斯》中演出鋼琴家朴俊英一角。朴俊英是獨生子，父母親經營著司機食堂，六歲時偶然接觸了鋼琴後，展現了其才能與努力在海內外大賽中大放異彩。
比起自己，總是先為別人著想，雖然說個性上並非自私之人，也沒有太大野心，但平時給人的感覺還是有距離感，較為陌生不親切。金旻載在之前幾部作品中，除了《鬼怪》以外，大部分給人相當溫和又可愛的感覺，這一次的鋼琴家朴俊英應該是較冷淡的角色，期待他展現另一種藝術家魅力。
所屬公司表示，金旻載目前正沒日沒夜地埋頭苦練鋼琴中，希望消化新角色的他，還請大家多多期待他日後的表現。參與《喜歡布拉姆斯嗎》演出的演員除了金旻載外，還有《金牌救援》女主角朴恩斌、曾演出《新入史官丘海昤》的朴智賢等等，預計今年下半年播出。
照片：YAMYAM娛樂
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