全新「長腿CP」組合！金來沅&李多熙確定合作tvN科幻新劇《LUCA》已開拍！

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看故事內容是科幻動作劇～，兩個演員小編都很喜歡啊，大家有沒有很期待呢？

今早最新消息，184cm的金來沅和175cm的李多熙確認攜手主演 tvN 新劇《LUCA》（루카），目前已經正式投入拍攝中，這一對長身組合真的是讓人太期待了！

《LUCA》是以未知的遺傳學世界為題材，講述出生就強壯的人，身上裝有追蹤器，一起被丟置到孤獨的世界之中。故事源於達爾文的「物種起源」，能追溯到所有生命體起源的生命的種子被稱為「LUCA」。

▼金來沅飾演出生就被拋棄、不知道自己是誰的「池伍」，不輕易表露感情的他有著與其他凡人不同的能力和秘密，他在不斷找尋自己真實身份的過程中，展開了激烈的追蹤戰，進而找到了許多問題的答案。



▼李多熙飾演有著Girl Crush魅力的刑警角色「具凛」，能力很強、行事也有些魯莽，只要下定決心就沒人能阻止的推土機，執著於兒時父母的失蹤案件，在追查真相的過程中與池伍相遇後，改變了人生的方向。



由《Voice》《客：The Guest》的金洪善導演，與《推奴》《The Package》的千成日編劇合作，預計在下半年播出。

（圖：官方／寫真）

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