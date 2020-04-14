鄭恩地&IU：我們是養生姐妹XD！IU吃一個蘋果要多久?
綜藝 2020年4月14日 星期二09:23 Rui
「明星們的明星」IU除了圈內閨蜜劉寅娜之外，還有不少好朋友。
最近IU就做客了APINK鄭恩地主持的廣播節目，沒想到這兩人私下竟也相識，還是好友。 鄭恩地就透露：「她是我珍貴的93年生同齡朋友，她就是IU，今天因為她，我的嘴角情不自禁地上揚啊。 」去年7月起，鄭恩地就擔任了《歌謠廣場》這檔廣播節目的DJ，對此IU稱：「主持人這個位置很難守住啊，感覺你也做了很久了呢。 」
鄭恩地和IU從相識到成為好友已經8年了，當時在《音樂銀行》裡鄭恩地首先問候IU，告訴對方自己是她的粉絲。 從那時起兩人開始有了接觸，後來的新年特輯中她們再次相遇。 不過鄭恩地也遺憾地稱兩人私下其實沒有單獨見過面。 誰知道IU卻反駁：「誰說的，那年國外演出我們明明在酒店房間裡一次吃飯聊天啊，雖然聊的都是健康養生啦。 」鄭恩地還爆料IU的吃飯習慣：「IU吃飯時會細嚼慢咽，一個蘋果能吃一個小時。 」
此外，IU還公開了今年的座右銘，是「輕鬆、快樂和多」。
「圖：《歌謠廣場》」
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