金旻载变身钢琴家！SBS新剧《喜欢布拉姆斯吗》与朴恩斌搭档

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演员金旻载在演出《浪漫医生金师傅2》之后依旧人气高涨，也在短短时间内立刻确认了下一部电视剧作品，他将接演《喜欢布拉姆斯吗》并且变身钢琴家展现过人琴技。

金旻载所属公司YAMYAM娱乐4月13日表示，金旻载确认即将接演SBS新月火电视剧《喜欢布拉姆斯吗》男主角。本剧描述年轻的古典音乐学生们，在才华与现实环境中旁徨，并追寻著梦想与爱的价值。金旻载将在《请喜欢布拉姆斯》中演出钢琴家朴俊英一角。朴俊英是独生子，父母亲经营著司机食堂，六岁时偶然接触了钢琴后，展现了其才能与努力在海内外大赛中大放异彩。



比起自己，总是先为别人著想，虽然说个性上并非自私之人，也没有太大野心，但平时给人的感觉还是有距离感，较为陌生不亲切。金旻载在之前几部作品中，除了《鬼怪》以外，大部分给人相当温和又可爱的感觉，这一次的钢琴家朴俊英应该是较冷淡的角色，期待他展现另一种艺术家魅力。



所属公司表示，金旻载目前正没日没夜地埋头苦练钢琴中，希望消化新角色的他，还请大家多多期待他日后的表现。参与《喜欢布拉姆斯吗》演出的演员除了金旻载外，还有《金牌救援》女主角朴恩斌、曾演出《新入史官丘海昤》的朴智贤等等，预计今年下半年播出。

照片：YAMYAM娱乐

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