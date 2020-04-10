讓各地歌迷牢牢記住 WINNER！〈Remember〉橫掃國內外音源榜
KPOP 2020年4月10日 星期五12:26 施乃琪
每次發片都獲得熱烈迴響的 WINNER，昨天一推出歌迷期待已久的全新正規專輯〈Remember〉，果然又照例橫掃國內外的音源榜！
WINNER 於 9 日晚間發行〈Remember〉後，同名主打歌便登上 Bugs、Soribada 和 NAVER Music 三個網站的即時榜冠軍；到了今天上午又征服另外兩座榜單外，專輯中收錄的 “Dduk”、”Hold”、“Just Dance”⋯⋯等多首歌曲也紛紛上榜。
除了在國內大受歡迎外，WINNER 也從昨晚開始陸續登上泰國、新加坡、土耳其、越南、馬來西亞、紐西蘭、俄羅斯⋯⋯等 20 餘國的 iTunes 專輯榜首，顯示他們在海外的高人氣。
而今天 WINNER 也迅速公開最新主打歌 “Remember" 的 MV 幕後花絮和訪談影片，有別於 “Hold” 令人爆笑的內容，這次真的讓人既感動又不捨啊！
（照片或影片來源：YG Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論