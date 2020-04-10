元虎重返 Starship 與旗下品牌 HIGHLINE 簽約！
KPOP 2020年4月10日 星期五12:12 施乃琪
前 Monsta X 成員元虎去年在接受警方調查時與前東家 Starship 解約，最近他除了受訪澄清，也準備以個人歌手之姿重啟活動！
HIGHLINE Entertainment 今天（10 日）宣布已經和元虎簽定了專屬合約，並表示：「我們會不吝於給予全面支援，讓元虎往後以個人歌手的身份展開嶄新活動。」
HIGHLINE Entertainment 於 2017 年 10 月成立，是元虎前東家 Starship Entertainment 旗下的品牌之一，目前有當紅的 DJ Soda、Kiggen、PLUMA⋯⋯等歌手。
另一方面，關於元虎去年的事件，HIGHLINE Entertainment 也表示他正在深刻反省，並轉達元虎的說法：「真的很感謝給我機會的各位粉絲，我會全力以赴來報答大家的支持！」
（照片或影片來源：TVDaily、HIGHLINE Entertainment）
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