让各地歌迷牢牢记住 WINNER！〈Remember〉横扫国内外音源榜

让各地歌迷牢牢记住 WINNER！〈Remember〉横扫国内外音源榜

KPOP   2020年4月10日   星期五12:26   施乃琪  

每次发片都获得热烈回响的 WINNER，昨天一推出歌迷期待已久的全新正规专辑〈Remember〉，果然又照例横扫国内外的音源榜！

WINNER 於 9 日晚间发行〈Remember〉后，同名主打歌便登上 Bugs、Soribada 和 NAVER Music 三个网站的即时榜冠军；到了今天上午又征服另外两座榜单外，专辑中收录的 “Dduk”、”Hold”、“Just Dance”⋯⋯等多首歌曲也纷纷上榜。

除了在国内大受欢迎外，WINNER 也从昨晚开始陆续登上泰国、新加坡、土耳其、越南、马来西亚、纽西兰、俄罗斯⋯⋯等 20 余国的 iTunes 专辑榜首，显示他们在海外的高人气。

而今天 WINNER 也迅速公开最新主打歌 “Remember" 的 MV 幕后花絮和访谈影片，有别於 “Hold” 令人爆笑的内容，这次真的让人既感动又不舍啊！


（照片或影片来源：YG Entertainment）

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