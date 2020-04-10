让各地歌迷牢牢记住 WINNER！〈Remember〉横扫国内外音源榜
KPOP 2020年4月10日 星期五12:26 施乃琪
每次发片都获得热烈回响的 WINNER，昨天一推出歌迷期待已久的全新正规专辑〈Remember〉，果然又照例横扫国内外的音源榜！
WINNER 於 9 日晚间发行〈Remember〉后，同名主打歌便登上 Bugs、Soribada 和 NAVER Music 三个网站的即时榜冠军；到了今天上午又征服另外两座榜单外，专辑中收录的 “Dduk”、”Hold”、“Just Dance”⋯⋯等多首歌曲也纷纷上榜。
除了在国内大受欢迎外，WINNER 也从昨晚开始陆续登上泰国、新加坡、土耳其、越南、马来西亚、纽西兰、俄罗斯⋯⋯等 20 余国的 iTunes 专辑榜首，显示他们在海外的高人气。
而今天 WINNER 也迅速公开最新主打歌 “Remember" 的 MV 幕后花絮和访谈影片，有别於 “Hold” 令人爆笑的内容，这次真的让人既感动又不舍啊！
（照片或影片来源：YG Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论