盜版網站接連關站不用怕！復活節留家合法免費看朴敏英、金明洙和丁海寅等5套最新話題韓劇

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接二連三有盜版網站關門大吉，免費煲劇變成不可能？當然不是啦！還有免費正版網站可以讓你任看！

一連4日的復活節假期，香港觀眾們可以乖乖留在家中～到黃Viu煲劇平台跟進小編為大家推薦的5套最新韓劇，與朴敏英、金明洙和丁海寅等主演們一齊共渡假期吧～（重點是，全部都是免費喔！）

1)懸疑復仇劇《夫妻的世界》

在介紹之前，先看看以下這個情景題，試想像你老公有二奶，但還對你說愛你，你會怎樣呢？

《夫妻的世界》剛在三月底開播，在韓國錄得超高收視。除了一眾演員們有精湛的演技外，更有很多令觀眾意想不到的劇情。女主金喜愛本來有一個很完美的人生，卻在某天發現自己老公出軌。雖說類似的故事有很多，但當中金喜愛每一秒的決定連帶着劇情發展，總讓觀眾有意外驚喜。

當金喜愛知道二奶懷有身孕時，你以為會逼她墮胎？錯了！反而她做了這個決定～

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2)心動甜蜜的《一半的一半》

完全讓人沉醉在丁海寅的純情與痴情中！《一半的一半》是一部充滿心思的作品，整套劇給人一種很高級和舒服的感覺。單是男女主角的職業設定便很特別，丁海寅是個AI程式設計師，而蔡秀彬則是一名古典音樂錄音師，超現代與古典的反差配搭。劇中配樂、取景和詩句，更是讓人聽出耳油和大飽眼福啦！

而在劇中丁海寅單戀了一名女生足足10年！

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3)文藝風韓劇《天氣好的話，我會去找你》

另一套充滿質感的韓劇《天氣好的話，我會去找你》，文藝感十足的拍攝風格，加上有國民女神的朴敏英出演，讓人十分期待。在劇中朴敏英的母親是殺人犯而遭同學排斥，漸漸習慣了孤獨，後來遇上徐康俊，兩人惺惺相惜，兩顆寂寞的心竟然被彼此治癒，十分考驗兩人的內心戲，當然也有不少心動且甜蜜的鏡頭喔～

除此之外，配角和客串的陣容更是不可小看！有李宰旭和金永大兩大男神的參演，迷妹們又怎可錯過呢？

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4)奇幻喜劇《快過來》

L金明洙久違的新劇以貓為主題，與一般寵物劇不同，這次金明洙會化身做「貓系男孩」，換句話來說就是能變成人類的喵星人。在劇中金明洙的一舉一動猶如貓主子，而且會不斷賣萌，用盡方法都想守護主人辛睿恩的身邊，總讓觀眾看得面紅心跳！

劇中有很多主子與主人的相處點滴和心聲，十分推介有養寵物的你觀看，相信會引起不少共鳴。

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浪漫愛情劇《那個男人的記憶法》

「永遠也忘不了的金東旭，還是為了生活才忘記的文佳煐較可憐？」你有否想過把一年365日8760小時的記憶全都記下來，感覺會是怎樣呢？在劇中金東旭患有「過剩記憶症候群」，偏偏遇上容易忘記人生重要時間的文佳煐，最巧合的是原來金東旭的前女友竟是文佳煐的死黨，但這一切巧合卻令兩人不願重提過去。





不得不提，首2集更有路雲客串演出，到底飾演甚麼角色？因《意外發現的一天》而患有路雲後遺症的你又怎能錯過呢？

香港的朋友可在家一次過看這5套最新韓劇，毋須逐一搜尋，只要到黃Viu煲劇平台，就可以緊貼韓國免費觀看繁中字幕版了！除此之外，亦可以付費成為升級會員重溫《謗法》及《如實陳述》等劇集喔！

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