盗版网站接连关站不用怕！复活节留家合法免费看朴敏英、金明洙和丁海寅等5套最新话题韩剧

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接二连三有盗版网站关门大吉，免费煲剧变成不可能？当然不是啦！还有免费正版网站可以让你任看！

一连4日的复活节假期，香港观众们可以乖乖留在家中～到黄Viu煲剧平台跟进小编为大家推荐的5套最新韩剧，与朴敏英、金明洙和丁海寅等主演们一齐共渡假期吧～（重点是，全部都是免费喔！）

1)悬疑复仇剧《夫妻的世界》

在介绍之前，先看看以下这个情景题，试想像你老公有二奶，但还对你说爱你，你会怎样呢？

《夫妻的世界》刚在三月底开播，在韩国录得超高收视。除了一众演员们有精湛的演技外，更有很多令观众意想不到的剧情。女主金喜爱本来有一个很完美的人生，却在某天发现自己老公出轨。虽说类似的故事有很多，但当中金喜爱每一秒的决定连带着剧情发展，总让观众有意外惊喜。

当金喜爱知道二奶怀有身孕时，你以为会逼她堕胎？错了！反而她做了这个决定～

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2)心动甜蜜的《一半的一半》

完全让人沉醉在丁海寅的纯情与痴情中！《一半的一半》是一部充满心思的作品，整套剧给人一种很高级和舒服的感觉。单是男女主角的职业设定便很特别，丁海寅是个AI程式设计师，而蔡秀彬则是一名古典音乐录音师，超现代与古典的反差配搭。剧中配乐、取景和诗句，更是让人听出耳油和大饱眼福啦！

而在剧中丁海寅单恋了一名女生足足10年！

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3)文艺风韩剧《天气好的话，我会去找你》

另一套充满质感的韩剧《天气好的话，我会去找你》，文艺感十足的拍摄风格，加上有国民女神的朴敏英出演，让人十分期待。在剧中朴敏英的母亲是杀人犯而遭同学排斥，渐渐习惯了孤独，后来遇上徐康俊，两人惺惺相惜，两颗寂寞的心竟然被彼此治愈，十分考验两人的内心戏，当然也有不少心动且甜蜜的镜头喔～

除此之外，配角和客串的阵容更是不可小看！有李宰旭和金永大两大男神的参演，迷妹们又怎可错过呢？

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4)奇幻喜剧《快过来》

L金明洙久违的新剧以猫为主题，与一般宠物剧不同，这次金明洙会化身做「猫系男孩」，换句话来说就是能变成人类的喵星人。在剧中金明洙的一举一动犹如猫主子，而且会不断卖萌，用尽方法都想守护主人辛睿恩的身边，总让观众看得面红心跳！

剧中有很多主子与主人的相处点滴和心声，十分推介有养宠物的你观看，相信会引起不少共鸣。

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浪漫爱情剧《那个男人的记忆法》

「永远也忘不了的金东旭，还是为了生活才忘记的文佳煐较可怜？」你有否想过把一年365日8760小时的记忆全都记下来，感觉会是怎样呢？在剧中金东旭患有「过剩记忆症候群」，偏偏遇上容易忘记人生重要时间的文佳煐，最巧合的是原来金东旭的前女友竟是文佳煐的死党，但这一切巧合却令两人不愿重提过去。





不得不提，首2集更有路云客串演出，到底饰演甚么角色？因《意外发现的一天》而患有路云后遗症的你又怎能错过呢？

香港的朋友可在家一次过看这5套最新韩剧，毋须逐一搜寻，只要到黄Viu煲剧平台，就可以紧贴韩国免费观看繁中字幕版了！除此之外，亦可以付费成为升级会员重温《谤法》及《如实陈述》等剧集喔！

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