《機智醫生生活》五人五色的愛！你最欣賞誰？

每一集層層堆疊出更立體的角色特性與魅力，《機智醫生生活》劇情總是吸引著所有觀眾，並大獲好評。一周僅播出一集讓大家等得好辛苦，五人幫又將帶來什麼樣的新Love Line或其餘人物關係？令人相當期待。
＃金大明：劇中的碩亨是個世界上少見的終極媽寶，不過造成他成為媽寶的原因也在上一集中公開，讓許多觀眾們跟著落淚。與其說碩亨的愛情觀，不如說媽媽就是他在世界上最愛的人，雖然他年輕時曾經表白頌和而被拒，媽媽還是他的唯一歸屬。當然他在處理患者上的細心，考量產婦心境，更讓人感受到他的心思縝密。
＃曹政奭：以第一名的成績畢業，李翊俊總表現得相當有自信，但被發現已成為完美離婚男的李翊峻，獨自照顧著兒子雖然很辛苦，但看見他與兒子的互動，可稱得上是一位稱職的老爸，跟所有爸爸一樣想要給兒子最好的，父子間的互動也讓觀眾們感動。他跟親妹妹翊順的唇槍舌戰也是一大看點。
＃鄭敬淏：俊完是細心不已的人，劇情曾提到他為了頌和而找其出軌前男友談判，不過俊完與李翊順的戀情應該是上周最受矚目的重點。在翊峻與翊順在院內拌嘴的時候，俊完就在一旁微微笑著。在上周的結尾他更跑去軍隊找翊順說：「我是為了吃碗炸醬麵而來的。」臉上的溫柔笑容也暗示著兩人的Love Line。
＃田美都：後輩們都奉為神的頌和，體力好到不行，能夠進行長時間手術閒暇時間還能去登山露營。「難道你喜歡我嗎？」總是這樣大剌剌直接詢問別人的頌和，總是與俊完你一言我一語互相攻擊，尤其她最介意的是俊完知道她男朋友出軌卻沒有及時告訴她真相，令她耿耿於懷。毒舌的田美都也是五人幫中的一點紅，不知道她將情歸何處？
＃柳演錫：完全不像是富二代的正元，目前似乎還沒有太明確的情感面表達，僅有對張冬天（申賢彬飾）有些建議與指導，第六集預告也暗示冬天即將展開的單戀。當鄭女士（金海淑飾）問：「哪個人會沒有人喜歡呢？」此時的正元卻非常平靜的小聲回答：「有。」也讓觀眾們相當好奇到底是指誰？
五人幫都擁有身為醫師的使命感，也各自以不同方式呈現他們的敬業態度，總向患者說著「一點都不會疼，請放心接受手術。」也總是對家屬說著：「我們一定會盡全力。」五人五色的不同人生，在每一集也將繼續堆疊下去。
照片：tvN
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究