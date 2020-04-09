李同國8歲雙胞胎女兒影片被罵到下架關評論！一切只因女孩太愛美？

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因《超人回來了》而備受大眾矚目的足球運動員李同國一家雖離開了節目但依舊關注度滿滿，爸媽還為五姐弟開通了YouTube頻道一解粉絲們的相思之苦。

最近8歲的雙胞胎雪雅和秀雅在YouTube頻道《Daebak Family》上更新了一條新影片，卻沒想到評論區被各種攻擊和負面評論攻陷，最後不得不將影片設為非公開還關閉了留言區。

影片裡，秀雅和雪雅一邊評論自己的外貌一邊學大人模樣化妝。秀雅一邊化妝一邊表示：「最近我因為變胖了而十分苦惱，可是世上怎麼會有這麼多好吃的啊，雪雅每天都嚷著要減肥每天都在運動，我卻天天只想著吃飯，看來要化妝才能出門了。今天媽媽同意我想怎麼化就怎麼化，以前的我真的很漂亮，現在怎麼變這麼醜？」



而一邊的雪雅也在熟練地化著妝，還稱：「好想快點長大，那樣就可以化妝了，大人只會想讓自己變美，我也化妝的話也會變很美吧。 沒想到我會變這麼美，為了變美一定要忍受著吧，忍受著痛苦。」



姐妹倆只有8歲，雖說是童言無忌，但兩人不斷提及「減肥」、「化妝」、「變美」等字眼讓觀眾們看得十分不適。明明是還在長身體，無論怎麼打扮都會很可愛的年紀卻不知為何被灌輸了「化妝了才美」、「瘦才是美」的審美觀， 於是網民們將不滿的炮火攻向了李同國夫妻倆，指責是他們從小就給孩子們灌輸這類歪曲的愛美思想對成長有不好的影響。

至於為何拍這條影片，媽媽李秀珍解釋說雪雅秀雅一直以來用的都是兒童玩具化妝品，現在有機會用媽媽的化妝品覺得很開心，同時媽媽也表示理解她們現在對化妝品的好奇心，以後自己會好好觀察，這次只是讓兩個女兒過個癮而已。



「圖：YouTube」

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