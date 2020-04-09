「王鼻子大哥」池錫辰自爆曾有過三次想從《Running Man》下車！
綜藝 2020年4月9日 星期四08:00 MiJimin
OMG～這樣子就沒有人喊「Race Start！」（比賽開始）了，安堆～
SBS 熱門長壽節目《Running Man》的元老成員－池錫辰，在自己經營的 youtube 頻道【池舒適的世界】中，自爆曾有過從《Running Man》下車的念頭，而且還不只一次。
池錫辰一邊唸著樹維基百科（나무위키）的內容，一邊談論著《Running Man》這檔節目，其實池錫辰等於是從室內談話性MC（主持人）直接搬到戶外綜藝，所以在《Running Man》初創期時，受過不少苦頭。
剛開始，許多觀眾都覺得戶外綜藝相當不適合他，池錫辰也回應到：其實是真的不適合，剛開始吃了很多苦頭，自己作為玩家時，找不到合適的時機去製造笑料和台詞，曾和當時的擔當PD趙孝貞談過，見過了三次，表明自己不想做了，我好像對節目幫不上什麼忙，節目也好像對我沒有什麼幫助，為了互相好，是不是應該分開了？
當時趙孝貞PD挽留他，劉在錫也挽留他，池錫辰表示，真的很感謝兩位～！
不過，維基百科也寫到了中後期池錫辰找到了自己的定位，適合自己的角色和作用，越來越發揮所長，在海外人氣也很高，如今已是不可缺少的成員了。
▼談論《Running Man》的影片：
（圖：지편한세상 [Jeeseokjin World]／《Running Man》）
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留言/評論
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安堆~~~ 但是其實大家都有這種想法也是難免的 因為收視壓力和身體健康的關係，一部分也是想嘗試做不同事情才有這種想法....
真的辛苦成員們了😢😢😢
但是王鼻子不要走 少了你會怪怪的....一個都不能少😢
2小時前
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劉在石在幫成員找定位上 總需要時間慢慢去尋找的
31分前
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雖然比人取笑較多
但石鎮哥現在真係好好笑
1小時前